Het is bevestigd: De Hanslers komen terug met een tweede seizoen

Tekst: Evelien Berkemeijer

De Hanslers krijgen een tweede seizoen. Wanneer de realityserie op SBS6 terugkeert, is nog niet bekend.

Een woordvoerder van Talpa heeft dat bevestigd aan persbureau ANP, na berichtgeving van Tina Nijkamp. Talpa wil niet zeggen of er al opnames in Oostenrijk hebben plaatsgevonden, al meldde Nijkamp dat dat deze week is gebeurd. Volgens haar zouden de komende dagen ook opnames gepland staan in het Spaanse Altea.

Opnieuw rondom de familie Hansler

De Hanslers: van de Piste naar de Playa draait om de familie van Mike Hansler, die bekend werd door Winter Vol liefde. Het eerste seizoen van het SBS6-programma was te zien van december 2025 tot januari 2026.

Tekst gaat verder onder video.

Mogelijk opnames in Oostenrijk en Spanje

Volgens de berichtgeving is er deze week gedraaid in Oostenrijk. Ook zou een cameraploeg de familie de komende dagen volgen naar Altea in Spanje, waar zij een strandtent hebben opgezet. Talpa heeft die details vooralsnog niet bevestigd.

Veelbesproken eerste reeks

De eerste reeks maakte veel los door de liefdesbreuk tussen Denise en Mike. Hoewel dat al voor de start van het seizoen bekend was, werd tijdens de afleveringen duidelijk dat vooral moeder Monique weinig zag in haar nieuwe schoondochter. Zij zette Denise uiteindelijk op straat, waarna er veel kritiek kwam op het gedrag van Monique. Desondanks, of wellicht: daardoor, trok het programma stevige kijkcijfers voor SBS6.

Foto: ANP