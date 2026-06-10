Esra uit B&B Vol Liefde over zwaar ongeluk Bram

Tekst: Lisa Manche

Bram en Esra uit B&B Vol Liefde zijn dolgelukkig als verloofd stel, maar hebben ook een moeilijke periode achter de rug. In de zomerspecial van ‘Flair’ vertelt Esra over het zware ongeluk dat Bram meemaakte.

Bram en Esra

Bram en Esra deden drie jaar geleden los van elkaar mee aan B&B Vol Liefde. Hij kreeg in Zweden verschillende vrouwen over de vloer die zijn hart probeerden te veroveren, terwijl Esra langsging bij Joy in het zonnige Spanje. De liefde vonden ze in eerste instantie niet, totdat de vonk tijdens de reünie oversloeg. Inmiddels wonen ze samen in Zweden en maakten ze in april hun verloving bekend.

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Zwaar ongeluk

Na een zwaar ongeluk van Bram stond het leven van het stel de afgelopen maanden flink op zijn kop. Esra was in de paardenstal toen ze gebeld werd door Bram, vertelt ze aan Flair. Hij vertelde dat hij met een motorzaag in zijn voet had gezaagd, waarna Esra meteen in de auto stapte en de hulpdiensten belde. ‘Pas thuis zag ik hoe erg het was: zijn voet was bijna in tweeën.’

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Leven op zijn kop

Bram moest meerdere operaties ondergaan, waarna een intensief traject vol medicatie en revalidatie volgde. Hij kon in die periode weinig doen, dus nam Esra veel van zijn taken over. ‘Het ongeluk heeft ons leven behoorlijk op zijn kop gezet’, zegt ze.

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Genieten

Inmiddels gaat het gelukkig weer wat beter met Bram en kijkt het stel vooruit. Esra laat weten enorm te genieten van haar leven in Zweden. ‘Het is precies wat ik als klein meisje wilde: langzaam leven in de natuur en met dieren om me heen.’

BRON: FLAIR