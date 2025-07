Dit wil je weten over de kandidaten van Het Perfecte Plaatje 2025

Tekst: Evelien Berkemeijer

Het Perfecte Plaatje Op Reis is net afgelopen en we kijken alweer vooruit naar het najaar, wanneer de reguliere Het Perfecte Plaatje weer op de buis komt. Nu zijn alle kandidaten bekendgemaakt.

In een Instagram post deelt RTL de deelnemers. We nemen je mee door alle namen. Want wie zijn dit nu eigenlijk?

Nabil Aoulad Ayad

Nabil Aoulad Ayad is cabaretier, maar dat niet alleen. Hij acteert, beatboxt en speelt piano. Daar kan hij binnenkort fotograferen wellicht aan toevoegen. Voor nu ken je hem mogelijk van Onderweg Naar Morgen, Alpacas, of zijn deelname aan Wie Is De Mol en De Slimste Mens.

Aran Bade

Aran Bade is presentator, verslaggever en entertainmentdeskundige. In die rol schuift hij ook met regelmaat aan bij RTL Boulevard. Daarnaast is hij bekend als verslaggever van het Eurovisie Songfestival. Meedoen aan tv-programma’s is niet nieuw voor hem: hij deed eerder mee aan onder andere Make Up Your Mind en De Verraders.

Bettina Holwerda

Wie ook eerde meedeed aan De Verraders is zangeres, actrice en danseres Bettina. Zij is getrouwd met Jim Bakkum en een grote naam in de musicalwereld. Wellicht heb je haar ook voorbij zien komen in The Masked Singer en nu doet ze dus mee met Het Perfecte Plaatje. Een droom die uitkomt, zo schrijft ze op Instagram.

Caroline Tensen

Zeg je één tegen honderd, dan zeg je Caroline Tensen. Maar niet alleen dat tv-programma is onlosmakelijk aan haar verbonden. De presentatrice heeft veel titels op haar naam staan, waaronder Wie Ben Ik? en Five Days Inside.

Catherine Keyl

Tevens presentatrice is Catherine Keyl. Ook zij heeft veel titels op haar naam staan, zoals Opsporing Verzocht en Koken Met Sterren. Ze viel als tweede af bij The Masked Singer. Of ze dit programma langer in de race blijft, zullen we zien.

Oos Kesbeke

Wie een pot augurken uitkiest, heeft het merk Kesbeke Fijne Tafelzuren in handen gehad. Het Amsterdamse familiebedrijf is bekender geworden door realityserie De Augurkenkoning, waarin Oos zijn zoons voorbereidt om het bedrijf over te nemen. Dat gaat nodig zijn ook, wanneer hij straks valt voor het fotograferen.

Dwight van van de Vijver

In Geboeid – Terug Naar De Plantage gaat Dwight op zoek naar het verleden van zijn voorouders in Suriname. Voordat hij presenteerde werkte hij bij de politie. Ook rappen vindt hij leuk. Kan hij ook fotograferen? Dat moet blijken.

Lykele Muus

Acteur en schrijver Lykele Muus dan. Hij is te zien in Dertigers en in Een Grote Familie. Ook schreef hij drie boeken, met als laatste toevoeging Zo Kan Het Dus Ook. Dit boek gaat over alleenstaand ouderschap en heeft positieve recensies mogen ontvangen.

Kirsten Westrik

Kirsten is presentatrice bij RTL en, zoals de achternaam al doet raden, is de zus van Merel Westrik. Ze presenteert 112Vandaag en is ook op de radio te horen. Maar wellicht ken je haar van Expeditie Robinson, daar deed ze ook aan mee.

Rhodé Kok

Rhodé Kok is influencer. Ze plaatst komische video’s op YouTube en Tiktok. Zo loopt ze in haar serie stage bij verschillende bekende mensen. De 20-jarige heeft maar liefst 1.3 miljoen volgers op Tiktok en wordt vaak vergeleken met Chantal Janzen. Waarom? Dat valt dit najaar te zien.

FOTO: ANP