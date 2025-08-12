Deelnemers bekend: deze BN’ers verschijnen in De Slimste Mens

Tekst: Evelien Berkemeijer

Het 26e seizoen van De Slimste Mens begint op maandag 1 september om 21.30 uur op NPO 1. Herman van der Zandt presenteert het programma voor het eerst, met Paulien Cornelisse als juryvoorzitter. Verschillende BN’ers nemen het weer tegen elkaar op.

De deelnemers van het nieuwe seizoen zijn zojuist bekendgemaakt door KRO-NCRV. Ook de BN’ers die vragen zullen stellen tijdens de ronde ‘Open Deur’ worden genoemd.

Bekende gezichten uit televisie en politiek

Tv-kok Rudolph van Veen is een van de deelnemers, een vertrouwd gezicht in veel huishoudens. Ook ex-wielrenner Laurens ten Dam keert terug op het kleine scherm. Politiek is vertegenwoordigd door fractievoorzitter van D66 Rob Jetten en VVD-Kamerlid Eric van der Burg. Presentator Merel Westrik en cabaretier Thomas van Luyn doen voor een tweede keer mee.

Media en cultuur

Radio-dj Fernando Halman, acteur Mike Libanon en kinderboekenschrijfster Tosca Menten maken ook deel uit van de kandidaten. Amerika-verslaggever Tom van ’t Einde, pedagoge Belle Barbé en politicus Aant Jelle Soepboer trappen het seizoen af.

Open deur met bekende Nederlanders

In de Open deur-ronde stellen bekende Nederlanders zoals burgemeester Femke Halsema, presentatoren Caroline Tensen en Roos Moggré en cabaretiers Plien en Bianca de vragen. Ook oud-Lama’s Ruben Nicolai, Tijl Beckand en Ruben van der Meer zijn weer van de partij.

De gehele deelnemerslijst is hier in te zien.

FOTO: KRO-NCRV/Simon den Balvert