Boer Tom baalt van einde Eigen Huis & Tuin: Lekker Leven

Tekst: Redactie Weekend

Tom Groot, bij een groot publiek ook wel bekend als Boer Tom, is teleurgesteld dat RTL de keuze heeft gemaakt om te stoppen met Eigen Huis & Tuin: Lekker Leven. “Het is natuurlijk heel jammer. We hebben een vast publiek”, aldus Groot dinsdag in de Radio 538 Ochtendshow.

Maandag maakte RTL bekend na 32 jaar te stoppen met Eigen Huis & Tuin. Diezelfde dag hoorden Groot en zijn collega’s over dat besluit. “Ik zit al tien jaar bij Eigen Huis & Tuin. Je hebt best wel een hechte band met elkaar. We hebben altijd wel een klik en connectie met elkaar. Het is heel jammer dat we elkaar niet meer gaan zien straks.”

Laatste aflevering op 16 mei

De laatste aflevering van het programma is te zien op 16 mei. “We draaien nog steeds door, tot die tijd”, aldus Groot. Of hij daarna nog op tv te zien is, weet Groot nog niet. “Het is allemaal zo vers, we gaan het zien. Ik heb altijd mijn bedrijf thuis nog. We gaan het op ons af laten komen. Misschien komt er wel wat anders.”

Groot deed in 2014 mee aan de datingshow Boer zoekt Vrouw. Sinds het najaar van 2015 is hij betrokken bij Eigen Huis & Tuin.