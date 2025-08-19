Berdien Stenberg reageert op kritiek Max Orkest: ‘Ik legde mijn hoofd op het hakblok’

Circa een miljoen kijkers van het Omroep Max-programma Het Max Orkest zagen afgelopen zondag hoe de bekende fluitiste Berdien Stenberg een plekje in het orkest wist te veroveren. Omdat zij een indrukwekkende carrière in de muziekwereld achter de rug heeft, vinden veel kijkers het onterecht dat ze überhaupt auditie mocht komen doen. Tegen De Telegraaf reageert de 68-jarige muzikante op alle kritiek.

In het orkest is plaats voor 20 muzikanten en drie vocalisten. Toen de andere fluitisten die auditie kwamen doen, zagen dat niemand minder dan Berdien óók van de partij was, zakte bij sommigen de moed in de schoenen. “Als Berdien hier auditie komt doen, wat doe ik hier dan nog?”, verzuchtte één van hen.

Berdien’s auditie viel bij juryleden Maurice Luttikhuis, Francis van Broekhuizen en Ruben Hein in de smaak, met als resultaat dat Berdien een plekje krijgt in het 50 plus-orkest. Met als gevolg: kritiek van de kijkers. “Tot nu toe hebben wij alles van het Max orkest gevolgd maar bij de dwarsfluit was ook Berdien Stenberg. DAT KAN TOCH niet! Sneu werk voor de andere dwarsfluit deelnemers. Ben helemaal klaar met het kijken naar dit programma. Nodig Candy Dulfer toch ook uit”, schrijft één van hen op Instagram. “En gelijk klaar met dit programma zo oneerlijk om Berdien te laten winnen. Vind het sowieso waardeloos van haar dat ze mee doet”, schrijft een ander.

‘Alleen omdat ik een bekende naam ben’

Tegen De Telegraaf vertelt Berdien, die in de jaren ’80 miljoenen platen verkocht en een megahit scoorde met Rondo Russo: “Weet je, het hele orkest bestaat voor de helft uit professionals en voor de andere helft uit amateurs. Alleen omdat ik een bekende naam ben, worden mensen nu boos.” Ze vervolgt: “Ik had ook een slechte auditie kunnen doen. Ik legde mijn hoofd op het hakblok. De laatste keer dat ik auditie heb gedaan was in 1981 bij Philips, toen ik een cd wilde opnemen. Ik was de routine van het auditie doen verleerd. Dat is een vak apart.”

Ook Francis van Broekhuizen reageert op de ophef. “Berdien speelde iedereen eruit, terwijl die anderen ook goed waren. Moet je dan Berdien niet uitkiezen omdat ze bekend is?”, vraagt zij zich hardop af.

‘Wauw, dat je dit hebt aangedurfd’

Berdien zelf kreeg vooral positieve reacties, zegt ze. “Mijn appbox is gisteravond ontploft. Heel veel mensen wisten niet dat ik meedeed. Ik mocht er niet over schrijven en posten. Mensen zeiden: wauw, dat je dit hebt aangedurfd. Daar ben ik trots op.”