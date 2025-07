B&B Vol Liefde deelnemer Wilma zei toch af: ‘Lastig te begrijpen’

Het nieuwe seizoen van B&B Vol Liefde is vandaag van start gegaan, maar zonder Wilma Reijn. Er gingen geruchten rond wat er zou zijn gebeurd, maar nu doet ze zelf haar verhaal.

In december stond Wilma gewoon nog tussen het lijstje potentiële deelnemers van B&B Vol Liefde, maar uiteindelijk doet ze niet mee. Even leek dit te zijn om te weinig aanmeldingen, maar wat is er nu precies gebeurd? Op Facebook doet Wilma een boekje open.

Niet door de selectie

Dat er te weinig aanmeldingen waren, dat ontkent ze meteen. Wilma wilde alleen mannen uitnodigen waar ze een potentiële match in zag en dat waren er drie van de tien, waarvan er twee afvielen. Volgens Wilma omdat ze niet door de selectie van het castingbureau kwamen. Die zin creëert verwarring, want deelnemers van B&B Vol Liefde zijn als het goed is niet bij een castingbureau ingeschreven. RTL denkt dan ook dat Wilma ‘productiebedrijf’ bedoelt, aldus Aran Bade die erover praat bij RTL Boulevard. Hij weet ook te vertellen dat Wilma niet meer op RTL reageert.

Geen tijd

Er kwamen later nog vijf aanmeldingen binnen, maar volgens de redactie was er geen tijd meer om video’s van hen te maken. Dat vindt Wilma lastig te begrijpen: ‘Zeker omdat er twee weken later wél een nieuwe kandidaat werd voorgesteld, waarop mensen zich opnieuw konden inschrijven. Blijkbaar was daar dus toch tijd voor…’

Jammer

Wilma vervolgt: ‘Wat ik ook jammer vond: het castingbureau had me beloofd met mij te overleggen over wat er naar buiten gecommuniceerd zou worden over mijn niet-deelname. Dat overleg heeft tot op heden niet plaatsgevonden.’ Ze baalt van de onjuistheden die nu rondgaan. Toch eindigt ze met dankbaarheid, want die overheerst bij haar. Voor de aardige woorden en support van zowel bekenden als onbekenden.



