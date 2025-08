B&B Vol Liefde bezoeker Petra lijkt ziedend op satire: ‘Ik ben een pitbull’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Een satirische Instagram post van pagina Het Snorretje, gericht op deelnemers van B&B Vol Liefde, heeft tot boze reacties geleid. In een screenshot dat de satiricus zelf deelde, is te zien hoe een deelnemer zich fel uitspreekt over diens filmpjes. Volgens roddelaccount Reality FBI zou het gaan om bezoeker Petra.

De afbeelding toont een reeks privéberichten waarin de afzender zich stoort aan de video’s van Het Snorretje. ‘Ik zie nu dat je nog veel meer van die achterlijke video’s maakt ook van mensen uit mijn aflevering’, staat er letterlijk. Ze stelt dat zij niet de enige is die hier iets van vindt: ‘Ik zit in een appgroep en nog een aantal anderen gaan hier werk van maken.. misschien wel collectief.’

Pitbull bij rechtvaardigheid

De toon in het bericht is fel. De afzender waarschuwt dat de satiricus niet weet met wie hij te maken heeft, en noemt zichzelf ‘een pitbull’ als het om rechtvaardigheid gaat. Ze stelt een voorwaarde: ‘Dus verwijder de video en ik zal het hierbij laten, mijn netwerk is nl nogal indrukwekkend.. kijk maar op LinkedIn.’

Petra herkend

Het account Reality_FBI zegt dat de profielfoto in het screenshot erg lijkt op die van Petra. Niet de B&B-houder, maar haar gast. In hun story schrijven ze: ‘Het zwarte cirkeltje bedekt net niet genoeg om te verbergen om wie dit gaat.’ De combinatie van profielfoto en inhoud van het bericht lijkt voor volgers voldoende om een link te leggen.

Reactie van Het Snorretje

Het Snorretje benadrukt bij het delen van dit screenshot dat het geen normale vraag of dialoog was, alleen druk. De video waar het over ging, is wel verwijderd. “Niet omdat we achter de dreiging staan”, wordt daarbij verklaard. Het profiel plaatst AI-gegenereerde video’s van onder andere B&B Vol Liefde deelnemers met als tekst erboven: “Niet gedeelde beelden B&B”.

FOTO: RTL