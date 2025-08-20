B&B Vol Liefde Eveline

B&B Eveline bedankt Videoland kijkers voor steun

Tekst: Evelien Berkemeijer

20/08/2025

In de aflevering die sinds dinsdag vooruit te kijken is via Videoland, staat Eveline uit B&B Vol Liefde voor een emotioneel moment. Dat fragment maakt veel indruk, zowel op haarzelf als op de kijkers. Op sociale media ontvangt ze talloze reacties en besluit ze haar volgers rechtstreeks toe te spreken.

Let op: dit artikel bevat informatie die pas later op televisie te zien is. De gebeurtenissen zijn nu al zichtbaar voor vooruitkijkers via Videoland.

Reactie op TikTok

Op TikTok vertelt Eveline openhartig over de moeilijke aflevering. Ze zegt: ‘Voor degenen die Videoland hebben, die hebben afgelopen nacht een aflevering kunnen zien die een stukje in zich heeft dat voor mij heel heftig was. Voor degenen die geen Videoland hebben, jullie zien het volgende week dinsdag 26 augustus.’

Dank voor steun

De deelneemster benadrukt dat ze geraakt is door de vele reacties: ‘De reden van dit filmpje is dat ik iedereen wil bedanken voor de lieve berichtjes en de condeolances en alles eromheen.’

Lees ook: Patty Brard en B&B Vol Liefde’s Debbie over de vloer bij familie Meiland

Eerbetoon aan haar vader

Eveline geeft aan dat haar vader de aandacht verdient: ‘Paps zou ook zo blij zijn met alle aandacht, die had hij ook verdient, het was een geweldige man en ik hou er altijd van. Dankjewel.’ In het bijschrift bij haar video richt ze zich bovendien tot de makers van het programma: ‘Bedankt voor het creëren van dit stukje aflevering dat als een monumentje is voor mijn vader. Heel respectvol en integer.’

Bekijk hier de video zelf:

@hetty4809 #bluecircle en #RTL4 ♬ origineel geluid – Eveline Doubledot

FOTO: RTL/THIRZA WIJNJA

Uit andere media

Weekend Dilan Yesilgöz en Tim Hofman

Tim Hofman in gesprek met Dilan Yesilgöz over bijdrage aan intimidatie: ‘U heeft mijn leven onveiliger gemaakt’

In de nieuwste aflevering van BOOS gaat Tim Hofman in gesprek met Dilan Yesilgöz over intimidatie. De aanleiding is dat Dilan Yesilgöz, volgens haar woordvoerder, persoonlijke ervaring heeft met intimidatie en hierover in gesprek wil gaan. Het gesprek raakt echter ook aan momenten waarop Dilan zelf onder vuur kwam te liggen vanwege uitspraken op sociale media.
Vriendin Goed Slapen Tips Voor Rustgevende Slaapkamer nachtrust

Zo vind je meer innerlijke rust

We kunnen rusten wat we willen, maar innerlijke rust is toch net even iets anders. Vaak gaat ons hoofd juist op momenten dat we aan het relaxen zijn, flink met ons aan de haal. Hoe zorgen we ervoor dat ons lijf niet alleen ruimte heeft om bij te komen, maar ook ons hoofd?
Party Roel Boer Zoekt Vrouw

Boer Zoekt Vrouw Roel en Simone delen vrolijk moment

Roel en Simone, bekend van het afgelopen seizoen van Boer Zoekt Vrouw (BZV), hebben hun volgers blij verrast met een nieuwe foto. Op Instagram straalt het stel van oor tot oor tijdens een dagje uit.
Sante Royal Gala Apple And Core Malus Domestica, klokhuis appel

Dít is waarom je het klokhuis van de appel wél moet opeten

Iedereen kent het: je knabbelt om het klokhuis heen en gooit dat laatste stukje weg. Zonde! Want behalve het steeltje en de pitten, kun je de rest prima opeten… met verrassende voordelen.
Evelien Berkemeijer

Evelien is online redacteur voor Weekend, Party en Royalty en heeft haar telefoon vastgeplakt aan haar hand. Wanneer ze opkijkt van sociale media, dan meestal naar haar poes Pluis (die een eigen Tiktok heeft).

Meer van Evelien