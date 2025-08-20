B&B Eveline bedankt Videoland kijkers voor steun

Tekst: Evelien Berkemeijer

In de aflevering die sinds dinsdag vooruit te kijken is via Videoland, staat Eveline uit B&B Vol Liefde voor een emotioneel moment. Dat fragment maakt veel indruk, zowel op haarzelf als op de kijkers. Op sociale media ontvangt ze talloze reacties en besluit ze haar volgers rechtstreeks toe te spreken.

Let op: dit artikel bevat informatie die pas later op televisie te zien is. De gebeurtenissen zijn nu al zichtbaar voor vooruitkijkers via Videoland.

Reactie op TikTok

Op TikTok vertelt Eveline openhartig over de moeilijke aflevering. Ze zegt: ‘Voor degenen die Videoland hebben, die hebben afgelopen nacht een aflevering kunnen zien die een stukje in zich heeft dat voor mij heel heftig was. Voor degenen die geen Videoland hebben, jullie zien het volgende week dinsdag 26 augustus.’

Dank voor steun

De deelneemster benadrukt dat ze geraakt is door de vele reacties: ‘De reden van dit filmpje is dat ik iedereen wil bedanken voor de lieve berichtjes en de condeolances en alles eromheen.’

Eerbetoon aan haar vader

Eveline geeft aan dat haar vader de aandacht verdient: ‘Paps zou ook zo blij zijn met alle aandacht, die had hij ook verdient, het was een geweldige man en ik hou er altijd van. Dankjewel.’ In het bijschrift bij haar video richt ze zich bovendien tot de makers van het programma: ‘Bedankt voor het creëren van dit stukje aflevering dat als een monumentje is voor mijn vader. Heel respectvol en integer.’

