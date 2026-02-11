Johan Derksen over kaarsverhaal: ‘Iedereen liet mij in de steek’

In de podcast De Bevers Geven Zich Bloot spreken John de Bever en Kees de Bever met Johan Derksen. John en Johan zijn goede vrienden. Dat bleek opnieuw toen Johan in 2023 als kerstman verscheen in de kerstshow van De Bevers in Ahoy.

John de Bever vroeg Johan Derksen waarom hij daar ‘ja’ op zei. Hij had tenslotte ook gezegd: ‘als John de Mol belt voor een ton, zeg ik nee, maar voor jullie doe ik het.’ In de podcast legt hij uit wat er achter die keuze schuilgaat.

Onvoorwaardelijke steun na het kaarsverhaal

Johan schetst wat er in zijn hoofd omging, waardoor hij niet aarzelde voor Ahoy: ‘Ik ben in Nederland gecanceld omdat ik dat verhaal over de kaars vertelde en dan laat werkelijk iedereen je in de steek. Alleen jij niet en Henk Kuipers niet. Dus ik moest, tot mijn spijt, concluderen dat ik maar twee echte vrienden had. En echte vrienden, als die in nood zijn of die hebben je nodig, dan daag je op.’ Daarmee heeft hij het niet alleen over toen, in Ahoy, maar ook tijdens de podcastopnames in de sauna.

Vriendschap ondanks verschillen

Later merkt Kees op dat het bijzonder is dat het zo klikt tussen John en Johan, omdat het twee heel verschillende personen zijn. Johan denkt daar anders over: ‘John en Henk, de buitenwereld kijkt daar gek tegenaan. Het is natuurlijk wat raar dat je met een volkszanger, terwijl je die muziek vreselijk vindt, bevriend bent en met iemand die net uit de gevangenis komt. Maar dat zijn goede gasten.’ Wat anderen daarvan vinden, doet hem weinig, zegt hij: hij kiest zijn vrienden zelf. Om nogmaals de reden van zijn loyaliteit te benadrukken concludeert hij: ‘Het zijn mijn twee vrienden die me altijd trouw gebleven zijn en die zal ik ook altijd trouw blijven.’

