Zo gaat het nu met prinses Catherine

De Britse prins William heeft een gezondheidsupdate gegeven over zijn vrouw, prinses Catherine (42). De prins van Wales vertelt woensdag tegen de BBC dat het “heel goed” gaat met zijn vrouw. Catherine onderging dit jaar behandelingen voor kanker.

William sprak daarbij zijn waardering uit voor hoe Catherine in 2024 is omgegaan met tegenslagen op het gebied van haar gezondheid. “Ze is dit hele jaar echt heel sterk geweest”, aldus William.

In september deelde Catherine dat zij kankervrij is verklaard. “Ik kan niet zeggen wat voor een opluchting het is dat ik mijn chemotherapie eindelijk heb afgerond”, schreef ze in een persoonlijk bericht op Instagram. Het is nooit bekendgemaakt wat voor soort kanker Catherine had. In januari onderging de prinses van Wales ook een buikoperatie.

William is momenteel in Zuid-Afrika voor de uitreiking van de Earthshot Prize, een milieuprijs waarvan hij initiatiefnemer is. “Ik weet zeker dat ze heel graag wil dat deze avond een succes wordt”, zegt William. De prins hoopt dat ook zijn drie kinderen, George, Charlotte en Louis, meekijken. William geeft zijn kinderen mee dat recyclen belangrijk is. “En we zorgen ervoor dat we ons waterverbruik minimaal houden en alle lichten uitdoen als we het huis verlaten.”