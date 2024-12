Videoland-documentaire over Beatrix verschijnt op haar verjaardag

De Videoland-documentaire over prinses Beatrix verschijnt op 31 januari, de verjaardag van de voormalig koningin. Dat heeft de streamingdienst maandag gemeld.

Videoland maakte eerder dit jaar bekend dat regisseur Joost van Ginkel werkt aan een driedelige documentaire over Beatrix. In de serie vertellen “insiders, intimi en experts” over het leven van Beatrix. In de documentaire wordt ook archiefmateriaal gebruikt van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid.

Beatrix volgde op 30 april 1980 haar moeder Juliana op als koningin. Zij werd op 30 april 2013 opgevolgd door haar zoon Willem-Alexander.