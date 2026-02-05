Staatsbezoek Denemarken Aan Noorwegen, Dag 1 Koningin Mary

Stijlicoon koningin Mary viert 54e verjaardag met nieuwe foto

Tekst: Denise Delgado

05/02/2026

Feest in Denemarken! Koningin Mary viert donderdag haar 54e verjaardag. Ter gelegenheid daarvan deelde het Deense hof een nieuwe foto van de vrouw van koning Frederik. Het portret werd in maart 2025 gemaakt voor haar stichting, Mary Fonden.

Van Tasmanië naar het Deense hof

Mary Elizabeth Donaldson werd op 5 februari 1972 geboren in Hobart, op het Australische eiland Tasmanië. Inmiddels geldt ze als een van de bekendste ‘selfmade’ royals van Europa.

Derde verjaardag als koningin

Het is Mary’s derde verjaardag sinds ze koningin werd. Hoe ze haar verjaardag viert, is niet bekend. Wel staat op de website van het Deense koningshuis dat kroonprins Christian de komende dagen als regent optreedt. Dat wijst erop dat het koningspaar waarschijnlijk in het buitenland is. Er staan de komende dagen bovendien geen publieke verplichtingen in de agenda. In Denemarken wordt altijd een vervanger aangewezen wanneer het staatshoofd buiten het land is. Vanaf volgende week neemt koningin Margrethe die rol op zich als ‘rigsforstander’ (rijksbestuurder).

Modern sprookje

Mary’s levensverhaal leest als een modern sprookje. Ze werkte eerst in het bedrijfsleven, tot een toevallige ontmoeting met de toenmalige kroonprins Frederik tijdens de Olympische Spelen in Sydney in 2000 alles veranderde. Na een periode van langeafstandsliefde trouwden ze in 2004 in Kopenhagen. Daarmee werd Mary kroonprinses, en sinds Frederiks troonsbestijging in januari 2024 is ze koningin.

Huwelijk van kroonprins Frederik met Mary op 14 mei 2004

Stijlicoon

Naast haar officiële taken is Mary ook geliefd om haar stijl. Ze wisselt minimalistische looks moeiteloos af met uitgesproken couture, en wordt al jaren gezien als een van de meest modebewuste royals. Bekijk de foto’s hieronder:

