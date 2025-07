Waarom de ogen op Alexia zijn gericht bij Amalia’s afstudeerceremonie

Voor de ‘Graduation Ceremony’ van Prinses Amalia, komt het hele gezin opdagen. Er wordt een groepsfoto gemaakt. Door die foto, gaat het vooral over Prinses Alexia.

Op de telefoon van de jongere zus is namelijk een sticker te zien met de tekst ‘Matcha Princess’. Het onderwerp van gesprek op dit moment.

Matcha?

Matcha is groen theepoeder dat op dit moment erg in de smaak valt bij de jongere generatie. Vooral op social medium TikTok zijn er veel video’s over te vinden. IJskoffies, lattes, alles is matcha. Ook de Prinses schijnt er nu dus fan van te zijn.

Alle ogen op de middelste dochter

Na het verschijnen van de foto, wordt er veel over de verschijning van Alexia gesproken. Veel mensen vinden dat ze een verveelde indruk maakt, maar bij RTL Boulevard wordt het argument geopperd dat ze net uit een vliegtuig was gestapt. Dan wordt de focus gelegd op de sticker. De Prinses met een ‘princess’ sticker, er wordt om gelachen.

Diploma

Amalia is op de foto te zien met een certificaat van aanwezigheid. Haar bachelor-diploma ontvangt ze later, omdat haar voor één vak uitstel is verleend vanwege de armbreuk. In het nieuwe studiejaar zal de Prinses met een bachelor Nederlands Recht starten en deelnemen aan het opleidingsprogramma van Defensity College.

