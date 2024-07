Eloise van Oranje viert Pride tijdens laatste dagen in New York

Eloise van Oranje heeft zondag Pride gevierd in New York. De dochter van prins Constantijn en prinses Laurentien brengt momenteel haar laatste dagen in New York door, waar ze een paar maanden stage heeft gelopen.

Op Instagram deelt Eloise filmpjes van de zogenoemde Pride March, waarbij tienduizenden mensen door de straten van Manhattan lopen om aandacht te vragen voor de rechten van lhbtiq+’ers. Op de video’s zwaaiden mensen vrolijk met lhbtiq+-vlaggen. “Pride!!!!”, schrijft de 22-jarige Eloise bij de video’s. Volgens The New York Times waren er zo’n 2 miljoen mensen op het jaarlijkse evenement afgekomen.

Eloise heeft recent haar stage bij het Nederlandse onlinemodebedrijf Otrium afgerond. Vorige week deelde Eloise al dat ze haar koffers aan het inpakken was voor haar terugkeer naar Nederland.