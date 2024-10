Eloise van Oranje openhartig over goede band met moeder Laurentien: ‘Niets is belangrijker’

Gravin Eloise is “ongelooflijk dankbaar” voor de band die ze heeft met haar moeder, prinses Laurentien. Dat schrijft de ‘gravinfluencer’ zondag in een bericht op Instagram, waarin ze terugblikt op een weekendje weg met haar moeder naar het Italiaanse Puglia.

“Niets is belangrijker dan de relatie met je ouders, en ik ben ongelooflijk dankbaar voor die met mijn moeder. Onze connectie is iets wat ik nooit voor lief wil nemen”, schrijft de oudste dochter van Laurentien en prins Constantijn.

De 22-jarige deelt dat ze door drukte en het samenwerken met haar moeder in hun Haagse vintagekledingwinkels “soms wat minder quality time hadden”. Ze bedankt in het bericht een bedrijf dat het weekend met moeder Laurentien mogelijk heeft gemaakt. “We hebben gelachen, diepgaande gesprekken gevoerd en volop genoten. De bijzondere plekken en mensen die we in deze korte tijd hebben ontmoet, maken het nog specialer.”

Bij het bericht deelt Eloise foto’s van zichzelf en haar moeder in de Italiaanse stad. Ze zijn onder meer te zien tijdens een kookworkshop.