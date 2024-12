Eloise dankbaar voor steun na inbraak

Eloise van Oranje is dankbaar voor de steunberichten die ze heeft ontvangen nadat er woensdag bij haar werd ingebroken. “Heel erg bedankt voor de lieve berichten! Echt super lief”, schrijft de dochter van prins Constantijn en prinses Laurentien in haar Instagram Stories.

De 22-jarige gravin liet eerder op de dag weten dat bijna al haar sieraden zijn meegenomen bij de inbraak. Ze zegt inmiddels dat er een “paar sieradenbedrijven” zijn die hebben aangeboden iets te schenken.

Instagram: Eloise van Oranje

Eloise laat in een ander bericht weten dat ze de hele dag in de winkel stond om afleiding te zoeken. “Is helemaal gelukt. Wat word ik blij van deze plek”, aldus Eloise. De gravin heeft een winkel met tweedehandskleding in Den Haag. Door de inbraak kon ze donderdagochtend niet bij de opening van haar tweede kledingwinkel in Den Haag zijn.