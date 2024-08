Dit vindt Eloise van Oranje lastig

Eloise van Oranje vindt het soms moeilijk om haar kledingwinkel, studie en andere projecten met elkaar te combineren. Toch “overtreft de positiviteit die ik eruit haal alles”, schrijft ze op Instagram.

My Lima Lima, de winkel van de 22-jarige Eloise met tweedehandskleding, opende in november de deuren aan de Frederikstraat in Den Haag. Begin augustus sloot de winkel tijdelijk, om te kijken naar “nieuwe projecten”.

“Dit is geen zoetsappig verhaal, maar een oprechte blijk van dankbaarheid”, schrijft Eloise, die recent terugkwam uit New York, waar ze stage liep. De dochter van prins Constantijn studeert aan de Hotelschool. “Ik waardeer iedereen die steunt door te doneren, aankopen te doen, of ons helpt met sponsoring – of het nu gaat om koffie of meubels. Samen kan je het verschil maken.”