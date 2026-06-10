Zien! Dit droeg Amalia tijdens het staatsbanket met de Duitse bondspresident

Tekst: Lisa Manche

Prinses Amalia (22) was dinsdagavond onverwachts aanwezig bij het staatsbanket met de Duitse bondspresident Frank-Walter Steinmeier (70) en zijn vrouw Elke Büdenbender (64). De prinses zag er weer uit om door een ringetje te halen. Dit droeg zij tijdens de officiële gelegenheid.

Staatsbezoek Duitsland

De Duitse bondspresident is samen met zijn vrouw in Nederland voor een driedaags staatsbezoek. De eerste dag van het bezoek werd afgesloten met een staatsbanket in Den Haag. Hierbij waren koning Willem-Alexander (59), koningin Máxima (55), prins Constantijn (56) en dus ook prinses Amalia aanwezig.

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‘Verstandige kledingkeuze’

Amalia was gekleed in een nieuwe lichtblauwe jurk van de Australische ontwerpster Rachel Gilbert. Daarbij heeft ze gekozen voor het diamanten sterren diadeem, hetzelfde diadeem dat haar moeder droeg op haar huwelijk. Koningshuisdeskundige Josine Droogendijk schrijft op haar website Modekoningin Máxima dat Amalia’s kledingkeuze verstandig is. ‘Deze kleur staat gewoon lekker fris’. Volgens Droogendijk is lichtblauw een kleur die Amalia veel draagt. ‘Dus het past ook echt bij haar stijl.’

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Outfit van Máxima

Prinses Máxima heeft een wat ‘oudere’ jurk uit de kast getrokken die ze eerder tijdens Prinsjesdag in 2015 droeg. Het is een jurk die geïnspireerd is op de Japanse zaal van Paleis Huis ten Bosch. Dit lijkt een ‘opwarmertje’ te zijn voor volgende week, want dan is het Japanse staatsbezoek.