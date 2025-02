Amalia hoopte dat ze ‘geen schade’ zou aanrichten tijdens eerste soloklus

Tekst: Denise Delgado

Een spannende dag voor prinses Amalia (21). Zij doopte zaterdag marineschip Den Helder in Vlissingen. Tijdens de rondleiding grapte ze dat ze hoopte ‘geen schade’ aan te richten op de brug, de plek waar het schip wordt bestuurd.

Goed voorbereid

Op de brug kreeg onze kroonprinses uitleg over de koers, snelheid en techniek van het schip. Tijdens de rondleiding toonde Amalia haar interesse door gerichte vragen te stellen. Ze kreeg uitleg over de techniek, het kleine ziekenhuis en de besturing van het schip. Op de brug kwam ze los en maakte ze een grapje over de stuurknoppen: “Hele leuke knopjes allemaal, waar ik vooral niet aan ga zitten,” zei ze lachend. De tekst gaat verder onder de foto.

Prinses Amalia Doopt Combat Support Schip ‘Den Helder’

“Ik doop u Den Helder en wens u en uw bemanning een behouden vaart”, zei Amalia tijdens de doop. Ze sloeg een fles champagne aan een touw kapot tegen het schip. Vervolgens hakte ze met een bijltje een touw door, als symbool dat het schip kon uitvaren. De tekst gaat verder onder de video hieronder:

Pers en protocollen

De prinses oogde ontspannen bij de doop van het marineschip en de aansluitende rondleiding. Ze werd vergezeld door een bekende uit Den Haag: plaatsvervangend commissaris van de koning Hugo de Jonge. De pers was massaal aanwezig: zo’n zestig journalisten, fotografen en cameramensen. Het bezoek werd strak geregisseerd om alles volgens plan te laten verlopen.

Hoge hakken

Voor een klein groepje pers poseerde Amalia nog even op het schip. Door haar hoge hakken was dat niet heel makkelijk. “Zitten best veel spleten en dat soort dingen in het dek,” merkte ze op. In tegenstelling tot haar ouders, koning Willem-Alexander en koningin Máxima, nam ze geen tijd voor een persgesprek. Ze zwaaide kort en noemde haar eerste officiële solo-bezoek ‘heel spannend, maar heel bijzonder’ en wenste de aanwezigen nog een fijne dag.

Prinses Amalia krijgt een rondleiding na het dopen van het nieuwe marineschip de Den Helder

BEELD: ANP

Bron: Royalty-Online