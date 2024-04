Louis Tomlinson baalt van verhalen over romance met ‘conculega’ Harry Styles

Louis Tomlinson ergert zich aan de geruchten dat hij een romance heeft gehad met One Direction-collega Harry Styles. “Ik heb me jaren geleden al gerealiseerd dat er niets is wat ik kan zeggen. Er is niets wat ik kan doen om de mensen die deze complottheorie geloven op andere gedachten te brengen”, zegt Tomlinson tegen de Braziliaanse nieuwssite g1.

Fans van One Direction (2010-2016) beweren al jaren dat de twee Britse zangers meer waren dan vrienden. Een gerucht dat Tomlinson al vaker heeft ontkend. “Het irriteert me een klein beetje”, zegt de 32-jarige artiest daarover.

‘Het is wat het is’

Wel denkt de zanger dat dit soort verhalen bij beroemd zijn hoort. “Ik kan niets zeggen waardoor mensen stoppen met het verzinnen van dingen. Het is wat het is.”

