Belinda Meuldijk gaat niet naar afscheid Rob de Nijs

Tekst: Redactie Weekend

Belinda Meuldijk gaat niet naar het afscheid van haar ex-partner Rob de Nijs in het DeLaMar Theater in Amsterdam. Hoewel ze uitgenodigd was heeft ze ervoor gekozen om niet te komen, laat advocaat HJ van der Tak namens Meuldijk weten.

Ook Yoshi, de jongste van de twee zonen die Meuldijk met De Nijs kreeg, is niet bij de ceremonie aanwezig. “Zij verkiezen het om Rob op een kleine, persoonlijke wijze te herdenken, maar hopen uiteraard op een mooi en waardig afscheid voor publiek en genodigden in het theater. Belinda doet hierbij een dringend appel op eenieder om de privacy van haar en Yoshi te respecteren.”

De Nijs wordt woensdag in het DeLaMar herdacht. ’s Ochtends kan het publiek afscheid van de vorige week overleden zanger nemen en ’s middags volgt er voor genodigden in besloten kring een eerbetoon in het theater bij het Leidseplein.

‘Niet te bevatten gemis’

Meuldijk stond zondag al op Facebook stil bij het overlijden van De Nijs. De liedschrijfster, die tussen 1984 en 2006 samen was met de zanger, noemde zijn dood “een niet te bevatten gemis”. Ook deelde ze een demo van het laatste lied dat ze voor hem schreef.