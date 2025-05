Winnen: voetenverzorgingspakket van My Kinda t.w.v. €49,90!

Tekst: Redactie Weekend

Weekend geeft voetenverzorgingspakketten weg van My Kinda Skincare t.w.v. €49,90. Wil jij kans maken op zo’n fijn pakket, bestaande uit de Absolute Healing Stick en de Absolute Soft Healing Balm, die jouw voeten zacht en zomerklaar maken? Vul dan onderstaand formulier in!

Het mooie weer is weer aangebroken, dus de voetjes kunnen weer bloot. Met het driestappenplan én de fijne producten van My Kinda, met shea butter, shea oil, mineral jelly en rice wax, zijn jouw voeten weer helemaal zomerklaar! Alle producten van My Kinda zijn minimalistisch, vegan én duurzaam. Je vindt al hun verzorgingsproducten op mykindaskincare.com

Stap 1

Dompel je voeten in een lauw voetenbadje met wat keukenzout, daar worden ze schoon en zacht van. Goed afdrogen!

Stap 2

Masseer je voeten met een ruime hoeveelheid Absolute Soft Healing Balm van My Kinda en vergeet je handen en ellebogen niet. Of slaap een paar nachtjes met dik ingesmeerde voeten met sokken erover.

Stap 3

Met de Absolute Healing Stick breng je gemakkelijk tussentijds een laagje My Kinda aan als het nodig is of om blaren te verhelpen. Bonustip: de stick biedt ook een oplossing voor lichaamsfrictie: zeg maar dag tegen geïrriteerde bovenbenen of schurende bandjes!