Boets & Ik

Winnen: Twee kaartjes voor de bioscoopfilm Boets & Ik!

Tekst: Redactie Weekend

03/12/2025

Weekend geeft setjes van twee kaartjes weg voor de jeugdfilm Boets & Ik. Wil jij kans maken op een leuk uitje met deze ontroerende film, over een klein meisje dat haar oom wil helpen weer gelukkig te worden? Vul dan het formulier hieronder in.

In de ontroerende jeugdfilm Boets & Ik woont Simone heel gelukkig op de boerderij van haar grootmoeder. Maar als die sterft, moet ze in de stad bij haar oom Philippe wonen. Ze neemt wel haar stinkdier Boets mee. Simone en Boets zetten Philippes georganiseerde leven volledig op de kop, want Simone wil haar oom helpen met zijn nog steeds niet afgemaakt opera en hem minder eenzaam maken. Zal het haar lukken om een nieuw gelukkig huis te maken voor allemaal? Vanaf 10 december in de bioscoop. Winnen? Vul dan snel onderstaand formulier in.

