Winnen: Tefal-stroomstrijker Freemove Power t.w.v. €89,99!

Tekst: Redactie Weekend

Weekend geeft een Tefal Stroomstrijker Freemove Power. t.w.v. €89,99 weg. Wil jij kans maken op deze handige draadloze superstrijker, die niet alleen op de strijkplank prima zijn werk doet, maar die je ook kunt gebruiken als stomer? Vul dan onderstaand formulier in!

Een aanwinst, deze nieuwe Freemove Power van Tefal. Dit draadloze stoomstrijkijzer is binnen 30 seconden klaar voor gebruik en laadt zich op de basis telkens op. Dus geen geworstel met een snoer dat altijd ergens in de weg zit. En een heel effectieve werkkracht, want met een krachtig vermogen van 2600 watt, een constante stoom-afgifte van 40 g/min en een stoomboost van 220 g/min verdwijnen kreukels in een handomdraai. En toch slechts 960 gram zwaar. De krasbestendige keramische zoolplaat glijdt soepel over elke stof en voorkomt vlekken dankzij het ingebouwde antidruppelsysteem. Superhandig is de verticale stoomfunctie: hang je blouse of jasje aan een hanger en stoom kreukels er in enkele seconden uit, zonder strijkplank. Adviesprijs €89,99, tefal.nl.