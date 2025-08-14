Digital Tfl Fv6672 Freemove Power Safesecure Ironing (1)

Winnen: Tefal-stroomstrijker Freemove Power t.w.v. €89,99!

Tekst: Redactie Weekend

14/08/2025

Weekend geeft een Tefal Stroomstrijker Freemove Power. t.w.v. €89,99 weg. Wil jij kans maken op deze handige draadloze superstrijker, die niet alleen op de strijkplank prima zijn werk doet, maar die je ook kunt gebruiken als stomer? Vul dan onderstaand formulier in!

Een aanwinst, deze nieuwe Freemove Power van Tefal. Dit draadloze stoomstrijkijzer is binnen 30 seconden klaar voor gebruik en laadt zich op de basis telkens op. Dus geen geworstel met een snoer dat altijd ergens in de weg zit. En een heel effectieve werkkracht, want met een krachtig vermogen van 2600 watt, een constante stoom-afgifte van 40 g/min en een stoomboost van 220 g/min verdwijnen kreukels in een handomdraai. En toch slechts 960 gram zwaar. De krasbestendige keramische zoolplaat glijdt soepel over elke stof en voorkomt vlekken dankzij het ingebouwde antidruppelsysteem. Superhandig is de verticale stoomfunctie: hang je blouse of jasje aan een hanger en stoom kreukels er in enkele seconden uit, zonder strijkplank. Adviesprijs €89,99, tefal.nl.

Uit andere media

Party René Shuman Lp Ajdj René (2)

René Shuman: ‘Ik kon niet meer zomaar over straat’

In deze serie gaat weekblad Party langs bij een aantal artiesten die vroeger lp’s op vinyl hebben uitgebracht. In kringloopwinkels tikt Party deze oude elpees voor een paar euro op de kop, om ze vervolgens naar de uitvoerend artiest te brengen. Daar ontspint zich een gesprek over de tijd van toen… “Toen deze elpee uitkwam,…
Weekend Linda de Mol

‘Ik heb voor vergeving gekozen’: Linda de Mol over relatie met Jeroen Rietbergen

Tijdens een lange reis door Zuid-Amerika in 2023 vond Linda de Mol opnieuw de verbondenheid met haar voormalige partner Jeroen Rietbergen. In de nieuwste editie van haar blad LINDA. beschrijft ze hoe die weken samen leidden tot het besluit om hun relatie een tweede kans te geven.
Vriendin Hittegolf of regen? Dit doet het weer de komende week

Nu nog hitte: vanaf déze dag wordt het weer minder warm

Momenteel is het zonnig en warm in ons land. Heerlijk, vinden sommigen – maar anderen verlangen juist naar wat frisse lucht. Vanaf déze dag is het zover: dan wordt het weer een stuk frisser.
Sante Schermafbeelding 2025 08 13 Om 15.10.44

De ideale kijkervaring: televisie en streaming in het digitale tijdperk

De wereld van televisie is sinds de opkomst van satelliet- en kabeltelevisie enorm veranderd. Vroeger was het kijken naar televisie een vrij passieve bezigheid; je moest op een bepaalde tijd thuis zijn om je favoriete programma te zien.
Meer van Redactie