Winnen: Probeerbox met wasproducten van Natural Sens t.w.v. €34,50!

Tekst: Denise Delgado

28/11/2025

Weekend geeft een probeerbox vol met wasproducten van het milieuvriendelijke merk Natural Senz t.w.v. €34,50 weg.

Met z’n was- en vaatwasmiddelen op basis van natuurlijke ingrediënten combineert het merk minimale impact op het milieu met maximale waskracht. Wil jij kans maken op dit pakket met 1 x Waspoeder wit, 2x Waspoeder kleur en 1x Vaatwaspoeder? Vul dan het onderstaande formulier in.

Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

