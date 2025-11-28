Winnen: Probeerbox met wasproducten van Natural Sens t.w.v. €34,50!

Met z’n was- en vaatwasmiddelen op basis van natuurlijke ingrediënten combineert het merk minimale impact op het milieu met maximale waskracht. Wil jij kans maken op dit pakket met 1 x Waspoeder wit, 2x Waspoeder kleur en 1x Vaatwaspoeder? Vul dan het onderstaande formulier in.

Weekend geeft een probeerbox vol met wasproducten van het milieuvriendelijke merk Natural Senz t.w.v. €34,50 weg.

Uit andere media

Iedereen kent die bureaulade met verwaarloosde gadgets. Een geschenk werkt pas echt wanneer het meteen een rol krijgt in iemands dag. Denk aan items die een gewoonte ondersteunen zoals hydrateren tijdens kantooruren, georganiseerde notities of een prettige koffiepauze. Bruikbaarheid is de basis, gevolgd door kwaliteit, want een voorwerp dat fijn aanvoelt en lang meegaat, reist…

De geruchten over een breuk gonsden al langere tijd en vorige week werd bekend dat het klopt, het is inderdaad over en uit tussen Denise en Mike, de zoon van de bemoeizuchtige moeder Monique uit ’Winter Vol Liefde’. In de nieuwe Party doet Denise uit de doeken waarom het misging. ”Natuurlijk zijn er mensen die…

Fans van Winter Vol Liefde kunnen zich opmaken voor extra veel kijkplezier: het nieuwe seizoen is langer dan ooit. Dat bevestigt RTL aan Veronica Superguide.

Wat een ontspannen vakantie had moeten worden, veranderde voor model Sylvia Geersen zondagavond in een nare ervaring.

Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

Meer van Denise