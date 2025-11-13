Phusb64gpicou3 3

Winnen: Philips Pico USB Flash Drive 3.0 t.w.v. €16,99!

Tekst: Denise Delgado

13/11/2025

Weekend geeft de ultracompacte Philips Pico USB Flash Drive 3.0 t.w.v. €16,99 weg. Wil jij kans maken op zo’n piepkleine flash drive, die maar liefst 128GB aan bestanden kan opslaan en gewoon in de USB-poort van je computer kan blijven zitten? Vul dan het formulier in.

Philips Pico USB Flash Drive 3.0

De ultracompacte Philips Pico USB Flash Drive 3.0 is met een afmeting van slechts 1,5 x 2,3 x 0,8 cm een van de kleinste USB-sticks, maar kan maar liefst 128 GB aan gegevens opslaan. Dat zijn duizenden vakantiefoto’s of úúúren muziek! Adviesprijs €16,99, meer informatie op de website van Philips.


Kans maken? Vul dan snel onderstaand formulier in.

Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

