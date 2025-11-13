Winnen: Philips Pico USB Flash Drive 3.0 t.w.v. €16,99!
13/11/2025
Weekend geeft de ultracompacte Philips Pico USB Flash Drive 3.0 t.w.v. €16,99 weg. Wil jij kans maken op zo’n piepkleine flash drive, die maar liefst 128GB aan bestanden kan opslaan en gewoon in de USB-poort van je computer kan blijven zitten? Vul dan het formulier in.
Philips Pico USB Flash Drive 3.0
De ultracompacte Philips Pico USB Flash Drive 3.0 is met een afmeting van slechts 1,5 x 2,3 x 0,8 cm een van de kleinste USB-sticks, maar kan maar liefst 128 GB aan gegevens opslaan. Dat zijn duizenden vakantiefoto’s of úúúren muziek! Adviesprijs €16,99, meer informatie op de website van Philips.
Kans maken? Vul dan snel onderstaand formulier in.
