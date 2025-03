Winnen: Fles 3-in-een wasmiddel van Maison Berger Paris t.w.v. €29,95!

Tekst: Redactie Weekend

Weekend geeft flessen wasmiddel van Maison Berger Paris t.w.v. €29,95 weg. Wil jij kans maken op dit 3-in-een wasmiddel, dat niet alleen reinigt, maar ook je huis heerlijk laat ruiken?

We kennen Maison Berger Paris uiteraard van de heerlijke huisparfums en luxe geurbranders. Nu is er ook een 3-in-1 wasmiddel, dat reinigt, verzacht én parfumeert. Dat is wassen in luxe. Na de wasbeurt ruik je het parfum al bij het openen van de wasmachine. De beschikbare geuren van het wasmiddel komen uit het uitgebreide assortiment van Maison Berger: Lolita Lempicka, Velours d’Orient, Jasmin Précieux, Thé Blanc Pureté en Home Sweet Home

Het wasmiddel bevat vezelbescherming, is volledig vegan en bevat geen kleurstoffen. Dankzij de toevoeging van cellulase behoudt het de zachtheid van de stoffen. Een flacon van 1 liter is goed voor 33 wasbeurten en kost €29,95. Kijk op www.maison-berger.nl voor het hele assortiment.