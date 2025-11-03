Alexandra Malena Saint Mleux en Charles Leclerc

Topcoureur Charles Leclerc is verloofd

Tekst: Evelien Berkemeijer

03/11/2025

Formule 1-coureur Charles Leclerc heeft zijn vriendin Alexandra Malena Saint Mleux ten huwelijk gevraagd.

Dat maakte Charles Leclerc bekend met een reeks romantische foto’s op Instagram. In het bijschrift schrijft de coureur: ‘Mr². & Mrs. Leclerc’.

Romantisch aanzoek door Charles Leclerc

Charles koos voor een intieme en romantische setting om zijn vriendin ten huwelijk te vragen. Zo waren er koekjes met lieve teksten en hun voorletters, kaarsen en heel veel rozenblaadjes, met in het midden een hart. Het hondje had een halsband met hanger waarop stond: ‘Dad wants to marry you.’

Tekst gaat verder onder post.

Wie is Alexandra Malena Saint Mleux?

Alexandra Malena Saint Mleux, geboren op 9 juni 2001, is een Franse influencer en kunstcoördinator. Ze heeft een groeiende aanhang op sociale media, waar ze haar passie voor kunst en mode deelt. Alexandra verscheen voor het eerst publiekelijk met Charles in juli 2023 tijdens Wimbledon, waar zij samen te zien waren naast Alpine-coureur Pierre Gasly en diens partner, Francisca Gomes.

FOTO: KYM ILLMAN/GETTY IMAGES

Evelien Berkemeijer

Evelien is online redacteur voor Weekend, Party en Royalty en heeft haar telefoon vastgeplakt aan haar hand. Wanneer ze opkijkt van sociale media, dan meestal naar haar poes Pluis (die een eigen Tiktok heeft).

