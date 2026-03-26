Tino Martin is vader geworden van zoontje Jones

Tekst: Evelien Berkemeijer

Tino Martin is vader geworden van een zoon. Op Instagram deelt de zanger foto’s van baby Jones en van zichzelf met partner Kimberley Kruiter.

Het kindje werd gisteren geboren. Bij de beelden schrijft Tino Martin: ‘Wij zijn zó trots en dankbaar’. Onder het bericht stromen de felicitaties van collega’s binnen.

Lees ook: Tino Martin verwacht een zoontje

Felicitaties van collega’s Tino Martin

Verschillende bekende collega’s reageren enthousiast op het babynieuws. Frans Bauer schrijft: ‘Gefeliciteerd van ons allemaal!!’, terwijl ook Mart Hoogkamer een felicitatie achterlaat onder de post.

Eerder zwangerschapsnieuws gedeeld

Eerder maakte Tino al bekend dat Kimberley in verwachting was van hun eerste kindje samen. Daarbij omschreef hij het nieuws als ‘intens gelukkig en dankbaar,’ en liet hij weten dat de zwangerschap zeer gewenst is.

Relatie kende moeilijke periode

Tino en Kimberley kregen in 2016 een relatie. In 2019 ging het stel nog kort uit elkaar, omdat de zanger naar eigen zeggen alleen maar met zichzelf bezig was. Tien jaar nadat Tino en Kimberley elkaar voor het eerst ontmoetten, zijn zij nu voor het eerst ouders geworden.

Foto: ANP