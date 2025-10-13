Schermafbeelding 2025 10 13 Om 14.17.31

Winnen: Tefal OptiGrill 4-in-1 t.w.v. €299,-!

Tekst: Redactie Weekend

13/10/2025

Weekend geeft een Tefal OptiGrill 4-in-1 t.w.v. €299,- weg. Wil jij kans maken op zo’n slimme grill die niet alleen kan bakken en grillen, maar ook als oven dient én actief meehelpt bij de bereiding van gerechten? Vul dan snel het formulier in.

Tefal OptiGrill 4-in-1

Met de Tefal OptiGrill 4-in-1 zit je altijd goed. Hij kan bakken, grillen en als oven dienen. Maar deze intelligente grill meet ook nog eens de dikte van de ingrediënten, houd rekening met het aantal stukken en past automatisch de bereidingstijd aan. De gekleurde gaarheidindicator geeft precies aan wanneer het gerecht klaar is. Kan niet mislukken dus! Tip alvast voor de naderende feestdagen: hij kan ook gebruikt worden om gezellig aan tafel gerechten te bereiden. De bijbehorende app geeft veel inspiratie, met honderden recepten en uitleg om van elk recept een succes te maken. Adviesprijs €299,-

Doe mee

Wil je kans maken op de Tefal OptiGrill 4-in-1? Vul dan snel onderstaand formulier in. Winnaars krijgen persoonlijk bericht.

