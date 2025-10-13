Winnen: Tefal OptiGrill 4-in-1 t.w.v. €299,-!

Weekend geeft een Tefal OptiGrill 4-in-1 t.w.v. €299,- weg.

Tefal OptiGrill 4-in-1

Met de Tefal OptiGrill 4-in-1 zit je altijd goed. Hij kan bakken, grillen en als oven dienen. Maar deze intelligente grill meet ook nog eens de dikte van de ingrediënten, houd rekening met het aantal stukken en past automatisch de bereidingstijd aan. De gekleurde gaarheidindicator geeft precies aan wanneer het gerecht klaar is. Kan niet mislukken dus! Tip alvast voor de naderende feestdagen: hij kan ook gebruikt worden om gezellig aan tafel gerechten te bereiden. De bijbehorende app geeft veel inspiratie, met honderden recepten en uitleg om van elk recept een succes te maken. Adviesprijs €299,-

Wil je kans maken op de Tefal OptiGrill 4-in-1?