Rg2379 Ambiente Rauch 1

Rookarme gourmetset Raclette RG 2379 van Severin t.w.v. €199,90!

Tekst: Redactie Weekend

31/12/2025

Weekend geeft een SEVENTO Rookarme gourmetset – Raclette RG 2379 van Severin weg. Wil jij kans maken op dit handige, hoogkwalitatieve gourmet-/raclettestel, dat bakluchtjes en rook bij de bron afzuigt? Vul dan onderstaand formulier in!

Lekker gourmetten met oud en nieuw, heel gezellig, maar de baklucht blijft lang hangen. Niet met deze SEVENTO Rookarme gourmetset – Raclette RG 2379 van Severin. Die zuigt bakluchtjes af aan tafel, net als een afzuigkap. De geïntegreerde luchtfiltertechnologie zorgt ervoor dat rook en damp van gebakken etenswaren bij de bron worden afgezogen. Het circulerend afzuigsysteem op de grillplaat leidt geurtjes en rook door een actieve-koolfilter. De gereinigde lucht wordt daarna geurloos weer in de ruimte verspreid. Zo, dat ruikt een stuk frisser de volgende dag. Nog een voordeel: dankzij de drie temperatuurstanden bereid je alles, van krokante groenten en sappige entrecotes tot romige kaasgerechten en zelfs zoete desserts. Adviesprijs €199,90. Meer informatie: severin.com.

