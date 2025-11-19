Rik van de Westelaken over WIDM: ‘Ik wist niet wie de Mol was’

Tekst: Evelien Berkemeijer

In een recente aflevering van Lightless Lounge schoof Rik van de Westelaken aan bij Nikkie de Jager en Wes van Os. Bij zo’n ontmoeting kan Wie Is De Mol? (WIDM) natuurlijk niet ontbreken. De presentator blikte terug op zijn beginjaren én op bijzondere momenten achter de schermen.

Rik van de Westelaken vertelde dat hij in 2019, toen Nikkie meedeed aan Wie Is De Mol?, voor het eerst het programma mocht presenteren en dat hij daar pas enkele maanden van tevoren over werd ingelicht. Daarvoor kende hij het spel al van binnenuit, want in 2015 won hij WIDM zelf. Toch bleef er tijdens zijn eerste presentatiejaar veel voor hem verborgen.

De start als presentator van WIDM

Rik legt uit dat hij in zijn debuutseizoen, opgenomen in 2018, niet wist wie de saboteur was. Hij zegt: ‘Toen hadden ze ervoor gekozen om mij niet te vertellen wie de Mol was, omdat ze wilden kijken of ik het zou ontdekken als voormalige winnaar.’ Pas op dag vier begon hij door te krijgen dat het toen Merel Westrik moest zijn. Het was wennen om opeens onderdeel te zijn van het complot en tegelijk niet volledig te worden bijgepraat. ‘Dat is heel lastig’, benadrukt hij.

Groeiende betrokkenheid

Gaandeweg werd Rik steeds meer betrokken bij de voorbereidingen van het programma. Vanaf het seizoen in China mocht hij meedenken en in de jaren daarna groeide zijn aandeel verder. Die verdieping helpt hem als presentator, zegt hij, omdat hij zich met meer achtergrondkennis zekerder voelt op de set en makkelijker kan improviseren.

Tekst gaat verder onder foto.

Spannende momenten in WIDM

Op de vraag of hij ooit een fout maakte, antwoordt Rik ontkennend. Wel zei hij ooit per ongeluk ‘Met in jullie midden de Mol’, precies op het moment dat de Mol letterlijk in het midden stond. Onbedoeld werd dat een aanwijzing voor oplettende kijkers. Een van de meest bijzondere ervaringen had hij in het seizoen waarin Stijn pas tijdens het spel werd aangewezen als Mol na een interne verkiezing. Rik moest hem toen meerdere keren tussentijds briefen. Dat vond hij ‘waanzinnig spannend’, maar het pakte goed uit: ‘Stijn was wonderbaarlijk sterk en goed in wat hij moest doen en dat heeft hij gewoon heel goed gedaan. Hij had niet zoveel sturing nodig.’ Door deze samenwerking heeft hij nu een speciale band met Stijn.

Het jubileumseizoen

Ook het jubileumseizoen blijft spannend. Volgens Rik komt dat doordat oud-Mollen precies weten waarop ze moeten letten, bijvoorbeeld of iemand net is bijgepraat. Dat maakt het spel uitdagender, maar ook leuker: het voelt als een reünie van mensen die vaak hechte vriendschappen sluiten. Wanneer Rik dat noemt, vult Nikkie hem aan met: ‘Maar ook ergernissen.’ Zij benadrukt tevens dat Wie Is De Mol? een ervaring is die niemand volledig begrijpt als je niet zelf hebt meegedaan.

FOTO HEADER: ANP. FOTO ARTIKEL: JOY HANSSON.