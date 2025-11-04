Renze Klamer

Renze Klamer verwijdert Instagram-account na commotie

04/11/2025

04/11/2025

Renze Klamer heeft zijn Instagramaccount verwijderd. Dit nadat er commotie ontstond over een foto die hij eerder deelde met de 22-jarige studente Hannah Ebbing. Sinds die post is er volop gespeculeerd over hun relatie en is Renze onderwerp van gesprek in de media.

De aandacht voor de foto hield niet op bij de geruchten over een mogelijke romance. De kwestie kreeg een nieuwe dimensie toen een bekende televisiepersoonlijkheid zich ermee bemoeide. Wat begon als een luchtige post, groeide uit tot een mediastorm waar Renze Klamer nu duidelijk afstand van probeert te nemen.

Foto zorgt voor ophef

De aanleiding voor de commotie was een foto waarop Renze en Hannah samen te zien waren. Binnen korte tijd deden verhalen de ronde over een mogelijke liefdesrelatie tussen de twee. De publieke belangstelling nam snel toe, waardoor het privéleven van de presentator steeds meer onder een vergrootglas kwam te liggen.

Verleden met Dennis Schouten

De discussie kreeg een nieuwe wending toen programmamaker Dennis Schouten aan Story vertelde dat Hannah enkele jaren geleden contact met hem had. Volgens Schouten zagen zij elkaar destijds een paar keer, maar van een relatie was geen sprake. Wel noemt hij haar gedrag ‘controlerend’, ‘jaloers’ en ‘obsessief’. Dit omdat het hem verbaasde haar later terug te zien in een van zijn vaste cafés, waar ze hem niet zou hebben begroet.

Renze Klamer verwijdert Instagram

Renze heeft intussen zijn Instagramaccount dus offline gehaald. Mediadeskundige Victor Vlam schreef op X dat de presentator ‘zijn Instagram heeft gedeactiveerd nadat een foto voer was voor speculatie over een nieuwe vriendin’. Volgens Vlam ‘baalt hij terecht van de commotie, omdat het zijn gezag als journalist aantast’.

