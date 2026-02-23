Presentator Koos Postema overleden op 93-jarige leeftijd

Tekst: Redactie Weekend

Koos Postema is op zaterdag 21 februari op 93-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van ouderdom. Zijn familie liet zondag aan het ANP weten dat hij een bevlogen radio- en tv-maker was. Koos stierf in het bijzijn van zijn twee dochters Judith en Ingrid. De uitvaart vindt later in besloten kring plaats.

Koos Postema was sinds het overlijden van zijn vrouw Ineke, met wie hij al vanaf zijn achttiende samen was, in 2020 weduwnaar.

Van kweekschool naar het klaslokaal

Koos werd op 17 augustus 1932 geboren in Rotterdam. Na het behalen van zijn diploma aan de kweekschool ging hij in militaire dienst. Nadat hij deze had afgerond, stond Koos vijf jaar voor de klas als leraar aan een Vormingsinstituut voor werkende jongeren in Rotterdam.

Carrière radio en televisie Koos Postema

Uiteindelijk ging Koos aan de slag bij de radio en televisie. In 1963 was hij verslaggever bij de Elfstedentocht. Op de radio was hij onder meer te horen in programma’s als Langs De Lijn en Radio Tour De France. Op televisie was Koos onder andere presentator van Klasgenoten. In 1979 werkte Koos mee aan de landelijke intocht van Sinterklaas. Ook was hij voor de NOS in 1980 commentator bij de televisie-uitzending van de inhuldigingsceremonie van koningin Beatrix.

Interview in Plus Magazine

In 2023 gaf Koos een interview aan Plus Magazine. Op de vraag of hij nog naar televisie keek, antwoordde hij: ‘Ik volg praatprogramma’s, maar niet allemaal. Er zijn er wel erg veel, vind ik. Het gekke is dat juist de lichtere praatprogramma’s mij het best bevallen. Zoals Tijd voor Max. Daar zitten mensen met het eenvoudige nieuws van de dag. Gewone dingen, ­zoals ‘daar en daar kun je beter niet op vakantie gaan’. Meestal zet ik dat aan. En Buitenhof op ­zondag. Daar kijk ik altijd naar, al zolang als het bestaat. Twan Huys presenteert het, aardige jongen. Goede gasten, goede interviewers, goede vragen. De gasten zijn ­helemaal van deze tijd, maar het gaat niet van ­incidentje naar incidentje; er zit verdieping in.’

Foto: ANP