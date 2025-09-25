Presentator Frits Spits stopt na 52 jaar als radiomaker

Tekst: Evelien Berkemeijer

Met ingang van 1 januari 2026 neemt Frits Spits afscheid van de radio en gaat hij met pensioen. De 77-jarige presentator van KRO-NCRV maakte dit gisteren bekend. Tot die tijd blijft hij wekelijks te horen in het zaterdagse programma De taalstaat op NPO Radio 1.

Na meer dan vijf decennia in de ether voelt Frits Spits dat dit het juiste moment is om te stoppen. Radio maken heeft hem altijd veel energie en plezier gegeven, maar de intensiteit van de voorbereidingen begint zwaarder te wegen. Hij kijkt terug op een carrière waarin hij luisteraars wist te vermaken, te inspireren en te troosten met woorden en muziek.

Besluit om te stoppen

Frits licht zijn keuze toe: ‘Ik heb besloten om te stoppen omdat ik voel dat het daar nu de tijd voor is. Radio maken is het mooiste wat er is. Maar ik merk ook dat het me steeds meer energie kost en ik wil dit niet ten koste laten gaan van mijn luisteraars en mezelf.’ René Sommer, hoofdredacteur Journalistiek bij KRO-NCRV, spreekt zijn waardering uit: ‘Frits is een programmamaker in hart en nieren, hij leeft radio. Met De taalstaat heeft hij een aansprekend programma neergezet dat voor talloze luisteraars op NPO Radio 1 een vaste waarde is geworden. Wij zijn hem enorm erkentelijk voor alles wat hij voor luisteraars en voor de publieke omroep heeft betekend.’

De Taalstaat met Frits Spits

Sinds 2014 presenteert Frits het zaterdagse programma De Taalstaat. Het programma draait volledig om de Nederlandse taal: hoe deze verandert, hoe mensen hem gebruiken en wat taal zegt over cultuur en samenleving. Jaarlijks organiseert De taalstaat Het groot dictee der Nederlandse taal en reikt het de onderscheiding De taalstaatmeester uit. Het programma is een van de hoogst gewaardeerde op NPO Radio 1 en trekt een vaste groep luisteraars.

Gelauwerd radiomaker

Frits Spits begon zijn radiocarrière in 1973 bij de NOS en presenteerde vanaf 1978 tien jaar lang De avondspits. In 1995 stapte hij over naar de KRO en presenteerde onder andere Tijd voor twee. Ook maakte hij tv-programma’s zoals Ontbijt TV, Ook dat nog! en Theater van het sentiment. Hij werd in 2008 Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, in 2013 werd een weg op het Mediapark naar hem vernoemd, en in 2019 koos een vakjury hem tot belangrijkste radiomaker van de eeuw.

FOTO: KRO-NCRV/DARREN SMITH