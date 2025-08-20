Patrick Stoof had tikkende tijdbom in borstkas

Patrick Stoof kreeg begin dit jaar vijf bypasses. Dat kwam totaal onverwacht, aangezien hij vrijwel nergens last van had voordat hij met spoed geopereerd moest worden, deelt hij deze week in Weekend. “Je leven trekt dan toch even aan je voorbij.”

Begin dit jaar werd Patrick Stoof met spoed geopereerd. Wat in eerst instantie leek op een klein medisch ongemak, bleek een tikkende tijdbom in zijn borstkas. “Ik kreeg ergens last van, met name van mijn conditie. Uiteindelijk bleek ik vijf omleidingen te moeten hebben.”

Diagnose

Ondanks de ernst van de situatie is Patrick nooit écht ingestort. “Ik ben niet omgevallen, nee. Ik had eigenlijk niet zo heel veel klachten. Alleen last van mijn energie en een klein plekje op mijn rug dat pijn deed. Dan is zo’n diagnose wel even schrikken. Je leven trekt dan toch even aan je voorbij.”

Afscheid

Patrick onderging een openhartoperatie, een heftige ingreep waarbij een kans bestaat dat je niet meer wakker wordt. Toch had hij van tevoren geen afscheid genomen van zijn dierbaren. “Ik ben er eigenlijk steeds van uitgegaan dat ik een veel te leuk leven heb om dood te gaan. Ze zeiden wel: “De kans is er”. Maar daar ben ik niet zo heel erg mee bezig geweest.”

