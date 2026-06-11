Wauw! Orgel Joke benaderd door FIFA voor optreden WK voetbal

Tekst: Lisa Manche

Orgel Joke (76) heeft een wel heel bijzonder verzoek ontvangen. De orgelspeelster is benaderd door de FIFA om mogelijk op het WK voetbal op te treden.

Optreden op het WK

Zondag staat de eerste wedstrijd van het Nederlands elftal op het WK gepland. Mocht Nederland in de volgende ronde komen, dan krijgt Joke de kans om voorafgaand aan een wedstrijd in de zestiende finales een optreden te geven.

Onder de indruk

Joke is erg verrast door de uitnodiging en het betekent veel voor haar. Volgens haar entourage kwam de FIFA via een video op Instagram bij haar terecht. De bond was onder de indruk van de sfeer die ze met haar optredens creëert en zou haar wel naar het grootste voetbaltoernooi willen brengen.

Onzekerheid door gezondheidsproblemen

Aan RTL Boulevard laat Joke weten dat ze eerst dacht dat het een grap was. Inmiddels beseft ze dat het waar is en kijkt ze er enorm naar uit. Het is alleen nog niet helemaal zeker of Joke kan gaan, omdat ze momenteel kampt met gezondheidsproblemen. De orgelspeelster heeft door een val op haar balkon een breukje in de radius, ter hoogte van haar elleboog opgelopen, dat vertelde ze vanochtend op de radio bij Coen & Sander. ‘Volgende week mag het verband eraf. Dan is het afwachten hoeveel pijn ik nog heb en of ik mijn arm weer een beetje kan strekken, zodat ik piano en orgel kan spelen.’

Spannende reis

Mocht Joke naar het WK gaan, dan is dat wel een behoorlijke stap voor haar. Ze is namelijk nog nooit buiten Europa geweest. De lange vliegreis ziet ze nog wel als een uitdaging.

Orgel Joke

Orgel Joke werd online populair tijdens de coronapandemie. Met haar vrolijke orgelvideo’s toverde ze een lach op vele gezichten. Na de coronaperiode trad ze vaker op tijdens grote festivals en recent bracht ze nog een speciaal Oranjenummer uit voor het WK.

BRON: RTL BOULEVARD