Moeder Bram Moszkowicz overleden

Tekst: Evelien Berkemeijer

De moeder van Bram Moszkowicz is overleden, zo meldt collega Evert Santegoeds in Shownieuws. Dit drie jaar na het overlijden van haar ex-man Max en kort daaropvolgend zoon David. Barbara werd 99 jaar oud en overleed in Maastricht.

Barbara was de eerste vrouw van Max Moszkowicz en ontzettend geliefd in de Limburgse stad. Ze was daar een bekende verschijning ‘op haar hakjes’, zo blijkt ook uit een post op X.

Moeder van Bram Moszkowicz overleden.

Ik kan me nog herinneren ze dagelijks haar kinderen naar de lagere school bracht met de kleine Bram in de kinderwagen; mevr. Moszkowicz met de drie kinderen achter de kinderwagen was destijds een bekend stadsbeeld in Maastricht. — Frederik (@knipoog50) July 16, 2025

Niet verwacht

Vorig jaar ging de moeder naar een verzorgingstehuis. Het ging steeds slechter met haar, maar dat ze haar verjaardag in november niet zou halen komt onverwachts, zo zegt Evert. Hij geeft ook aan dat het verlies van haar oudste zoon een zware slag voor haar was.

Grote leegte

Bram bevestigt aan De Telegraaf dat hij zich er niet op had kunnen voorbereiden. Hij was er graag bij geweest. Ook zegt hij dat de leegte die hem meteen overviel, enorm is. Voorheen reed de jurist wekelijks honderden kilometers om zoveel mogelijk tijd met haar door te brengen.

FOTO: ANP