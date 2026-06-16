Matthijs de Ligt en Annekee Molenaar bevestigen relatiebreuk

Tekst: Lisa Manche

Voetballer Matthijs de Ligt en influencer Annekee Molenaar zijn uit elkaar. Dat bevestigen de twee aan het juicekanaal ‘RealityFBI’.

Veel speculaties

Er gingen al langere tijd geruchten rond dat Matthijs en Annekee na een huwelijk van twee jaar niet meer bij elkaar zouden zijn. Het stel gaf elkaar in 2024 in het geheim het jawoord in Broek in Waterland, waarna ze later een groot huwelijksfeest zouden geven. Dat feest werd echter last minute afgeblazen, waarna veel werd gespeculeerd over een breuk.

Nieuwe vriendin

RealityFBI postte onlangs foto’s van Matthijs en model Amber Yuusef. De voetballer bevestigt dat ze elkaar aan het leren kennen zijn en dat ze dat buiten de schijnwerpers willen doen. Volgens ooggetuigen zijn ze zoenend en knuffelend gezien.

Matthijs en Annekee

Matthijs en Annekee waren sinds hun achttiende samen en leerden elkaar via-via kennen. Annekee is de dochter van oud-voetballer Keje Molenaar en werkt als influencer. Matthijs speelt in het Nederlands elftal, maar ontbreekt door een rugblessure op het WK.