Matthijs de Ligt had ‘flitshuwelijk’: enige dag dat ik vrij was

Matthijs de Ligt gebruikte de enige vrije dag van het Nederlands elftal vorige week om te trouwen. Een dag na de oefenwedstrijd tegen Canada (4-0) in De Kuip stapte de 24-jarige centrale verdediger in Broek in Waterland in het huwelijksbootje met Annekee Molenaar.

“Daar zijn best wel wat processen aan vooraf gegaan”, vertelde De Ligt, die zich na de dag van de bruiloft in de avond alweer in Zeist moest melden voor het vervolg van de voorbereiding. “Er was sprake van dat we met Bayern München misschien de finale van de Champions League gingen halen, maar dat gebeurde niet. Dit was de enige dag waarvan ik zeker wist dat ik vrij was.”

Lees ook: Voetballer Matthijs de Ligt getrouwd met zijn Annekee

De Ligt speelt zondag met Nederland de eerste groepswedstrijd op het EK tegen Polen.