Laatste kans: bewonder de trouwjurk van Koningin Máxima

Tekst: Redactie Weekend

Wil je de jurk van Koningin Máxima bewonderen? Kom dan naar het Fries Museum in Leeuwarden voor de tentoonstelling ‘Ja, ik, wil!’ – en ontdek de magie van de trouwjurk. De tentoonstelling duurt tot en met 16 februari, dus wees er snel bij!

Laat je in de tentoonstelling ‘Ja, ik, wil!’ betoveren door de mooiste jurken van de afgelopen 250 jaar – met als hoogtepunt de trouwjurk van Koningin Máxima. De tentoonstelling laat zien aan welke modes en tradities de jurk onderhevig was, maar ook waar de witte trouwjurk (zoals we die vandaag vaak zien) vandaan kom. En wat zegt de jurk eigenlijk over de draagster?

Door de jaren heen

De trouwjurk weerspiegelt de wereld van de bruid; van mode en tijdgeest tot smaak en sociale klasse. Aan de hand van persoonlijke verhalen over de draagsters wordt een beeld geschetst van de ontwikkeling van de trouwjurk en daarmee ook de positie van vrouwen in Nederland. De tentoonstelling laat ook zien hoe de jurk door de jaren heen is veranderd. Van een trouwkostuum uit 1782 tot de jurk van beautyqueen Nikkie de Jager (alias Nikkie Tutorials) en alles daar tussenin.

Beroemde jurken

Zo is er natuurlijk een jurk te zien uit het legendarische programma ‘Ron’s Honeymoonquiz’, maar ook een Hindoestaans-Surinaamse bruidssari, een jurk geïnspireerd door de videoclip ‘November Rain’ van Guns N’ Roses en zelfs de trouwjurken van Hélène Faasen en AnneMarie Thus, die elkaar als eerste vrouwenpaar ter wereld het ja-woord gaven.

Ook kunnen de adembenemende ontwerpen van Viktor&Rolf, Iris van Herpen, Edwin Oudshoorn, Jan Taminiau, Addy van den Krommenacker, Mart Visser en Tess van Zalinge niet ontbreken. De diversiteit van de jurken toont niet alleen de veranderende mode, maar biedt ook een kijkje in maatschappelijke thema’s als individualiteit, emancipatie en gendergelijkheid.

Welke jurk past bij jou?

Een van de zalen is omgedoopt tot atelier, waarin Claes Iversen laat zien hoe hij te werk gaat en waar je zelf ook de handen uit de mouwen kunt steken! Ook kun je in de tentoonstelling de quiz ‘Wat is daarop uw antwoord?’ doen door de ringdoosjes te volgen, om erachter te komen welke jurk perfect bij je past. Heb je de smaak te pakken gekregen? In de hal van het museum hangen jurken om te passen.

Kijkje in de museumwinkel

Wil je thuis nog even nagenieten? Duik dan zeker de museumwinkel in voor heerlijke souvenirs, waaronder het boek dat bij de tentoonstelling verschijnt met voorwoord van Cécile Narinx.

Tip: bezoek de tentoonstelling op Valentijnsdag

Op Valentijnsdag is het museum de hele avond open, met een extra romantisch programma voor iedereen met of zonder museumdate. Haal dierbare herinneringen op bij de schitterende bruidsjurken uit de expositie of laat je alvast inspireren voor je eigen bruiloft. Geniet van een exclusief Valentijnsmenu in Café Thús, met intieme live muziek van zangeres Blackbird. Of geniet van de iconische romcom Runaway Bride in Slieker Film. Tot slot kunnen singles hun geluk beproeven met offline Tinder.

Ontdek hier nog veel meer over de tentoonstelling ‘Ja, ik, wil’ in het Fries Museum.