Jean-Paul verkoopt zijn B&B Vol Liefde na overlijden moeder

Tekst: Evelien Berkemeijer

05/11/2025

Jean-Paul, bekend van B&B Vol Liefde, heeft een ingrijpende beslissing genomen. De vrolijke Nederlander die zijn dames in de zomer nog trakteerde op gezelligheid, zet zijn bed & breakfast te koop. Niet omdat het avontuur hem is tegengevallen, maar omdat zijn leven na het overlijden van zijn moeder een andere richting heeft gekregen.

Na een intensieve tijd met de televisieopnames voor B&B Vol Liefde, gasten en veel nieuwe indrukken, kiest Jean-Paul nu bewust voor iets nieuws. Waar hij eerst zijn energie stopte in het runnen van een B&B, wil hij zich voortaan richten op wat hem écht blij maakt.

Afscheid van Casa Rural Jijona

Jean-Paul heeft besloten te stoppen met het runnen van zijn bed & breakfast in Jijona, Spanje. Zijn ‘Casa Rural Jijona’ staat te koop. Op Instagram licht hij zijn keuze toe: ‘Ik ga VOLLE BAK VOORUIT! Ik ga doen waar mijn hart ligt en dat is het organiseren van feesten en partijen in Spanje. Ik ga met mijn nieuwe onderneming ‘Typisch Events’ echte typische Jean-Paul feestjes organiseren. Dus bijvoorbeeld een BBQ of een oesterparty, maar ook een tapas-tour in Alicante, wijnproeverijtjes, een boottochtje. Maar een heel belangrijk uitje wordt de ‘Jopie tour’. Dat is om mijn lieve moeder te eren. Het is bedoeld voor de wat oudere dames onder ons. Dan gaan we flaneren op de boulevard van Benidorm (scootmobielen regel ik!) en afsluitend dansen bij een danscafé. Maar je kan bij mij terecht voor allerlei feestjes zoals het vieren van een verjaardag, vrijgezellenfeestjes. Alles kan, ik maak er wat moois van. Beloofd!’

Een nieuw begin na verlies

De keuze om het roer om te gooien komt voort uit een groot persoonlijk verlies. ‘Na het overlijden van mijn moeder is mij nu nog meer dan ooit duidelijk geworden dat het leven voorbijvliegt en dat je vooral moet genieten van het leven. Mijn moeder deed dat tot haar laatste adem en echt met VOLLE teugen! En ik heb haar beloofd dat vooral ook te blijven doen. En die belofte ga ik waarmaken.’

Terugblik op een korte maar bijzondere tijd

Ruim een jaar geleden begon Jean-Paul aan zijn avontuur als B&B-eigenaar. Acht maanden later stond het programma B&B Vol Liefde voor de deur. Nu staat de B&B dus te koop. ‘Ik mis bij het runnen van de B&B wel meer de gezelligheid. De meeste gasten check je in, en zie je pas weer bij het uitchecken en dan is het bedden afhalen en de administratie doen. Mijn kracht ligt toch wat meer bij de gezelligheid.’

