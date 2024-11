Jake Paul dankbaar voor match tegen legende Mike Tyson

Jake Paul (27) is dankbaar voor de mogelijkheid om te boksen tegen Mike Tyson (58). Via een bericht op X bedankt hij iedereen die betrokken was bij de organisatie van het gevecht.

‘Dank aan alle vechters op de poster van gisteravond, bedankt Netflix, bedankt Jerry Jones, bedankt aan mijn MVP-team, bedankt aan de legende Mike Tyson voor het geven van de kans om de ring met je te delen, bedankt aan mijn familie en naaste vriendenkring… en bovenal, bedankt God’, schreef Jake.

Thank you to every fighter on the card last night, thank u Netflix, thank u Jerry Jones, thank u to my MVP team, thank u to the legend Mike Tyson for giving me a chance to share the ring with him, thank u to my family and close circle of friends..and above all, thank you God