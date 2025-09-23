Inbox Caroline van der Plas loopt vol: ‘Mannen willen biertje met me drinken’

John En Kees Bever En Caroline Van Der Plas

Tekst: Boris van Zonneveld

23/09/2025

Caroline van der Plas is na het overlijden van haar man al zes jaar vrijgezel en wat haar betreft komt daar nooit meer verandering in, deelt ze deze week in Weekend. “Mijn leven is zonder een nieuwe man vol genoeg.”

Zes jaar geleden verloor Caroline van der Plas haar echtgenoot Jan. Sindsdien is ze vrijgezel, maar als dat aan de mannen die haar mailen ligt duurt dat niet lang meer. “Ik krijg weleens van wat mailtjes van mannen die een biertje met me willen drinken. Ik heb zelfs een automatisch antwoord ingesteld omdat ik er gewoon geen tijd voor heb.”

Alsjeblieft niet

Als Caroline eerlijk is zit ze er eigenlijk ook helemaal niet op te wachten. “Hoe goed bedoeld ook. Soms denk ik wel eens: goh, misschien is het wel weer leuk. Maar dan denk ik echt meteen: nee, alsjeblieft niet.” Dat komt door het gemis van Jan. “Ik vind dat hij de liefde van mijn leven was. Die is niet inwisselbaar.”

Niet zielig

Caroline sluit een relatie in haar toekomst dus écht uit. “Ik heb direct na zijn overlijden al gezegd: dit was het. En dat is niet zielig voor mij. Ik heb het goed gehad. Mijn leven is ook zonder een nieuwe man vol genoeg, denk ik.”

