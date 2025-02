Humberto Tan maakt ‘voorlopig even’ geen talkshow voor RTL

Tekst: Nicky Molendijk

Humberto Tan laat op Instagram aan zijn volgers weten ‘voorlopig even’ geen talkshows meer te maken voor RTL. Ook laat de presentator weten wat de reden hierachter is.

“Kreeg de afgelopen dagen een aantal berichten met de vraag of ik nog wel talkshows ga maken bij RTL? Het antwoord is ja!! Maar voorlopig even niet”, begint Tan zijn bericht. “Omdat we een ander programma aan het opnemen zijn, waarover later meer”, voegt hij eraan toe.

Gelukkig hoeven de fans van Humberto ook niet al te lang te wachten op een nieuwe talkshow van de presentator. “Binnen niet te lange tijd dus ook weer de talkshow. En ja, ik ben best vaag, maar dan is het iets duidelijker”, aldus Tan.