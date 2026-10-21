Guus Meeuwis bij De Toppers? Dit zegt de zanger er zelf over

Tekst: Ismay Gijsen

Nu Gerard Joling afscheid heeft genomen van De Toppers, is de grote vraag wie hem gaat opvolgen. Guus Meeuwis laat in ‘De Coen & Sander Show’ weten of hij interesse heeft in de vrijgekomen plek.

Nu Gerard Joling afscheid heeft genomen van De Toppers, is de grote vraag wie hem gaat opvolgen. Guus Meeuwis laat in ‘De Coen & Sander Show’ weten of hij interesse heeft in de vrijgekomen plek.

De geruchtenmolen draait op volle toeren. Namen als Dries Roelvink, Wolter Kroes, Mart Hoogkamer en Frans Bauer worden genoemd als mogelijke opvolgers van Gerard Joling. Al lijkt Guus Meeuwis óók een goede optie.



Deur op een kier

Op de vraag of Guus Meeuwis in de voetsporen van Gerard wil treden, reageert hij vrij nuchter. ‘Ik heb mezelf op geen enkel lijstje gezien’, zegt de zanger. Daarnaast geeft Guus aan dat zijn focus momenteel volledig op zijn eigen carrière ligt.

Toch staat de deur op een kier: ‘Als ze ooit een keer gaan rouleren, dan lijkt het mij nog wel een keer leuk.’ Of hij zelf in een glitterpak op het podium wil staan, weet Guus nog niet helemaal. Wel heeft hij veel respect voor zijn collega’s, die De Toppers al jarenlang draaiende houden. ‘Niets meer dan lof voor die gasten.’



Afscheid van De Toppers

Gerard Joling maakte dinsdag, tot grote verbazing van fans, artiesten én zijn mede-Toppers, bekend dat hij na meer dan twee decennia stopt. De komende tijd wil hij zich richten op tv-werkzaamheden en zijn eigen concerten.

‘Het was geen makkelijke beslissing, want wat hebben we samen ongelooflijk veel mooie momenten beleefd! Daar kijk ik met ontzettend veel trots en dankbaarheid op terug’, zei hij in een Instagramvideo. Zijn collega Jeroen van der Boom liet weten dat hij het nieuws via de media moest vernemen. ‘Net als voor velen van jullie kwam het nieuws dat Gerard gaat stoppen bij De Toppers voor mij als een enorme verrassing’, schrijft hij op Instagram. ‘Dat moet ik even laten bezinken.’