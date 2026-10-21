Prins Harry hoopt banden met familie aan te halen: ‘Verzoening is het allerbelangrijkste’

Tekst: Ismay Gijsen

Prins Harry hoopt de banden met zijn familie aan te halen. In een openhartig interview met GQ doet hij een boekje open over de redenen voor zijn terugkeer naar het Verenigd Koninkrijk met Meghan en de kinderen.

Prins Harry hoopt de banden met zijn familie aan te halen. In een openhartig interview met GQ doet hij een boekje open over de redenen voor zijn terugkeer naar het Verenigd Koninkrijk met Meghan en de kinderen.

Verzoening met familie

Prins Harry heeft al jaren nauwelijks contact met zijn broer, troonopvolger prins William. Met zijn vader heeft hij onlangs weer contact gehad. De fascinatie voor de situatie binnen zijn familie begrijpt hij wel. Volgens hem kunnen veel mensen zich erin herkennen. ‘Er zijn meningsverschillen tussen broers en zussen, er zijn verbroken relaties tussen kinderen en hun ouders, of tussen kinderen en een van de ouders’, vertelt hij.

De hertog van Sussex hoopt dat mensen door zijn poging tot verzoening geïnspireerd raken en dat dit hun eigen relaties ten goede komt. ‘Sommige mensen willen niet dat het lukt. Ik wil juist wel dat het lukt.’ Volgens zijn woordvoerder is die laatste opmerking niet bedoeld als een sneer naar William of andere familieleden.

Hij wil iedereen dan ook aanmoedigen om het verleden los te laten. ‘Er is al genoeg drama in de wereld en in het leven van mensen, dus ik hoef me niet ook nog met familieproblemen bezig te houden. Het is het niet waard.’

Britse school

Ook de wens om zijn kinderen een Britse schoolervaring te bieden, speelde een belangrijke rol bij de verhuizing. ‘Ik wist niet hoe belangrijk dit voor mij was’, vertelt Harry. ‘Ik dacht altijd dat het iets zou zijn waar ik, of wij, wel eens een poging toe zouden wagen, maar ze zitten inmiddels al twee weken op school.’

De hertog van Sussex zegt dat Lilibet en Archie het geweldig vinden op hun nieuwe school en daar een heel andere ervaring opdoen.

Bron: GQ

