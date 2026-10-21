Jeroen van der Boom reageert op vertrek Gerard Joling: ‘Wist van niks’

Tekst: Ismay Gijsen

Het vertrek van Gerard Joling bij De Toppers kwam voor Jeroen van der Boom als een grote verrassing. De zanger laat weten dat hij het nieuws dinsdag ook via de media moest vernemen. In een Instagrampost schrijft de zanger dat hij van tevoren niet op de hoogte was van Gerards vertrek.

Het vertrek van Gerard Joling bij De Toppers kwam voor Jeroen van der Boom als een grote verrassing. De zanger laat weten dat hij het nieuws dinsdag ook via de media moest vernemen. In een Instagrampost schrijft de zanger dat hij van tevoren niet op de hoogte was van Gerards vertrek.



Enorme verrassing

‘Wat een nieuws vandaag’, begint Jeroen van der Boom zijn verhaal. ‘Net als voor velen van jullie kwam het nieuws dat Gerard gaat stoppen bij De Toppers voor mij als een enorme verrassing. Ook ik wist van niets en hoorde het vandaag via de media. Dat moest ik eerlijk gezegd wel even laten bezinken.’



Gezondheid René Froger

De zanger had gehoopt nog lang in dezelfde samenstelling door te gaan. ‘Zeker in een periode waarin we ook te maken hebben met het verdrietige nieuws rondom de gezondheid van onze vriend René. Maar soms lopen dingen anders dan je had gehoopt.’

In september werd bekend dat René Froger rust moet nemen vanwege zijn auto-immuunziekte. Het is nog niet bekend of hij in 2027 mee kan doen aan de Topper-concerten.



Respect voor keuze

Wel benadrukt de zanger dat hij de keuze van zijn collega respecteert. ‘Ik weet als geen ander hoe het is om verschillende dingen te combineren’, schrijft Jeroen. Ook ik heb naast De Toppers mijn eigen muziek, concerten en tv-werk. Voor mij is het altijd een uitdaging geweest om dat allemaal zo goed mogelijk te combineren, juist omdat De Toppers me zo ontzettend dierbaar zijn.’



Dankbaar

Jeroen denkt met veel warmte terug aan de tijd dat Gerard bij De Toppers zat. ‘Wat overheerst, is vooral dankbaarheid. Dankbaarheid voor al die fantastische jaren waarin ik met Gerard op het podium heb mogen staan. Niet alleen bij De Toppers, maar ook daarvoor. Wat hebben we samen gelachen, gezongen en ongelooflijk veel mooie momenten beleefd!’

De avonden in de Johan Cruijff ArenA zijn hem dan ook dierbaar. ‘Met tienduizenden mensen die uit volle borst meezongen. Kippenvel. Keer op keer. Dat zijn herinneringen die niemand ons ooit meer afneemt. Lieve Geer, dank je wel voor al die bijzondere momenten samen. Ik wens je alle geluk, plezier en succes met alles wat er nog op je pad komt.’



Toekomst van De Toppers

Hoe het nu verdergaat met De Toppers? Jeroen geeft toe dat hij nog geen idee heeft.

‘Binnenkort komt er meer nieuws over hoe de toekomst van Toppers in Concert eruit gaat zien. Ook ik ben heel benieuwd naar wat er komen gaat. Eén ding weet ik zeker: de liefde voor muziek, het samen feestvieren en vooral dat geweldige publiek… dát is waar het bij De Toppers altijd om heeft gedraaid.’

De volgende concerten van De Toppers vinden plaats op 28 en 29 mei 2027, zoals gebruikelijk in de Johan Cruijff ArenA. De nieuwe samenstelling wordt ‘op zeer korte termijn’ bekendgemaakt.