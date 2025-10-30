Gordon Anp 513368743

Gordon stemde voor het eerst in 35 jaar niet op VVD

Tekst: Evelien Berkemeijer

30/10/2025

Zanger en presentator Gordon heeft bij de meest recente verkiezingen voor het eerst in 35 jaar niet op de VVD gestemd. Via Instagram maakte hij bekend zijn stem te hebben uitgebracht op D66. Daarmee doorbreekt hij een lange periode van politieke trouw aan dezelfde partij.

Zijn bericht trok direct de aandacht op sociale media. Gordon schreef openhartig over zijn keuze voor de partij D66.

Breuk met jarenlang stemgedrag

Volgens de zanger was de beslissing niet eenvoudig. In zijn bericht schreef hij: ‘Het was toch een moeilijke beslissing. Na 35 jaar trouw geweest te zijn aan de VVD (ik blijf lid) maar vind ik dat het tijd is voor verandering en fatsoen.’ Met die woorden benadrukte hij dat hij nog steeds lid blijft van de partij, maar dat de huidige politieke situatie voor hem aanleiding vormt om een andere richting in te slaan.

Waardering voor Dilan Yeşilgöz

Ondanks zijn overstap sprak Gordon zijn waardering uit voor VVD-leider Dilan Yeşilgöz. Hij prees haar optreden als partijleider en stelde dat zij haar rol goed heeft vervuld. Toch gaf hij aan dat zijn persoonlijke overtuigingen deze keer zwaarder wogen dan partijtrouw.

Gordon koos voor Rob Jetten en D66

De doorslag gaf uiteindelijk het vertrouwen in D66-leider Rob Jetten. Gordon schreef: ‘De eerste gay minister president en vooral de 10 nieuwe steden en de ruimte creëren voor woningzoekenden. Ik verwacht een monsterscore voor Rob die een waardig regeringsleider kan zijn!! Op hoop van zegen!’ De zanger benadrukte dat hij zich herkent in de plannen van Jetten, met name op het gebied van woningbouw en toekomstgerichte politiek.

Wisselende reacties op Gordon

Onder de post reageert Tygo Gernandt met een hartje en een andere volger geeft aan dezelfde stap te hebben gemaakt: van VVD naar D66. Een andere volger kan de keuze niet begrijpen: ‘Jammer, stemmen op geaardheid. Die snap ik niet helemaal. Karremans is voor de vvd een goede keus.’ Velen hebben kritiek op de keuze en geven hun redenen: ‘Dat wordt niet meer vliegen’, schrijft de één. Een ander: Ga je straks 50 euro vragen voor een hamburger?’ Toch is er ook tegengeluid. Zo wordt Gordon een ’toppertje’ genoemd en neemt een andere volger het voor hem op: ‘Ik schrik echt van alle haatcomments. Gorden mag net als jijzelf een eigen keuze maken. En als je het dan niet eens bent ga vooral stemmen zou ik zeggen. Wie weet lukt het daarna om eens wat bruggen te bouwen in het land.’

